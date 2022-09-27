Çocuklar tarihi mekanlarda zeka oyunlarıyla buluştu

Denizli’de “Sokakta Satranç Var” projesi çerçevesinde, il genelinde bulunan tarihi ve kültürel mekanlarda satranç etkinlikleri düzenleniyor.

Denizli’de bulunan ilçelerin tanıtımını yapmak, ilçelerdeki çocuklara satranç sporu yapmalarını sağlamak amacıyla “Sokakta Satranç Var” projesi çerçevesinde yapılan etkinlikler sürüyor. Projeyle satranç kültürünün tüm yurdun yanı sıra parklara, meydanlara, plajlara, piknik alanlarına, bahçelere, dağlara, ormanlara, tarihi ve kültürel mekânlara taşınması hedefleniyor.

“Zengin ilimizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz”

Denizli’deki tüm ilçelerin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak istediklerini belirten il temsilcisi İsmail Sarı, “Biz bu gücü ilimizin en kırsal kesimlerine de yaymak için, herkese, her yerde her yaşa satranç için tüm ilçelerimizde satranç projesini başlattık. İlimiz son 6 ayda ürettiği ulusal çapta satranç turnuvaları ile gelişen bir ivme göstermektedir. Bu ivmenin özellikle ilçelerimizde de arttırılması ilçelerimizde organize edeceğimiz satranç turnuvaları ile mümkündür. Biz aynı zamanda 2023 ağustos ayında planladığımız uluslararası satranç turnuvası lansman çalışmalarında ilimizdeki tüm ilçelerimizin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak, tarihsel ve kültürel anlamda zengin ilimizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.