banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor

Pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi, ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ne devam ediyor.

DENİZLİ 30.09.2021, 12:12
Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor

Pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi, ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ne devam ediyor.

Sanatçıya destek olmak ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor. İki haftada 2 bin 500 çocuğun izlediği oyunlar, yoğun istek ve ilgi üzerine tekrar sergilenecek. Gökkuşağı Tiyatro Grubu’nun ‘Masalcı Kuklalar’ oyunu, 3 Ekim Pazar günü saat 12.00 ve 13.00’te iki seans halinde Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da sahnelenecek.

Kültür ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hem çocuklarımız hem de değerli velilerimiz bu dönemde oldukça sıkıldı. Aynı zamanda yerel tiyatro gruplarımız da oldukça zorlandı. Merkezefendi Belediyesi olarak hem sanatçılarımıza destek olmak hem de çocuklarımıza ve ailelerimize keyifli vakit geçirmek için ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başlattık. Çocuklarımız oyunlara çok büyük ilgi gösterdi. Böylesine ilgi olunca bizlerde oyunlarımıza devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızı eğlenceli zaman geçirecekleri oyuna davet ediyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0