Çocuk doktorunun ölümü Buldanlıları yasa boğdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde 18 yıl görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi Uzm. Dr. Özlem Özdemir’in ölümü hem meslektaşlarını hem de ilçe halkını yasa boğdu.

Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 12 Haziran 2002 - 16 Haziran 2020 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Özlem Özdemir hayatını kaybetti. 49 yaşında vefat eden Özdemir’in meslektaşları ve ilçe sakinleri aldıkları acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Emekli olduktan bir süre sonra hayatını kaybeden Özdemir’in cenazsenin yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.