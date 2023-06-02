Çizmeleri giyen Başkan Örki sel mağdurlarının yardımına koştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte, Pamukkale’de yaşanan ve DSİ’nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak adlandırdığı afetten etkilenen Karahayıt, Akköy, Haytabey ve Uzunpınar mahallelerini ziyaret etti. Çizmeleri giyen Başkan Örki, “Meydana gelen yaraları hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Pamukkale Belediyemiz el ele vererek saracağız” dedi.

Türkiye’de birçok ili etkisine altına alan yağışlardan Pamukkale ilçesi de olumsuz etkilendi. Denizli merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı felç ederken, ekili araziler zarar gördü. Pamukkale’de yoğun yağışlar sonrası sel afetinden en çok etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahalleleri oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte selde zarar gören mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşanan afetle ilgili vatandaşlardan bilgiler alındı.

Çizmeleri giyip sel mağdurlarına yardıma koşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’mizde yaşanan ve DSİ’nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak adlandırdığı afetten etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahallelerimizi ziyaret ettik. Bölgemiz son yılların en kurak kış mevsimi yaşadı. Ancak Nisan ayı itibariyle özellikle il merkezimiz ve merkez ilçelerimiz etkili olan kar, dolu ve kuvvetli yağışlar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Pamukkale Belediyesi olarak meteorolojiden uyarıları dikkate alarak sürekli teyakkuz halindeyiz. Belediyemiz tüm ekipleri ile PAKUT timimiz hali hazırda. Geçtiğimiz gün DSİ’nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak nitelendirdiği sel felaketinde, ilçemize düşen yağış miktarı beklenenden çok daha fazlaydı. Mahallelerimizde meydana gelen yaraları hem devletimiz, hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Pamukkale Belediyemiz el ele vererek hızla saracağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim tün afetlerinden milletimizi korusun” dedi.