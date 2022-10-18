Çivrilli gazi ve şehit yakınları Çanakkale’ye uğurlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, Çivril Belediyesi tarafından organize edilen gezi çerçevesinde Çanakkale ve Bursa’ya uğurlandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, Çivril Belediyesi tarafından organize edilen gezi çerçevesinde Çanakkale ve Bursa’ya uğurlandılar. Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen geziye 46 kişi katıldı.

Şehit ve gazi ailelerine kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale’de o ruhu yaşatmak amacıyla gezi düzenlediklerini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “2 iki gün sürecek gezi programında şehit ve gazi yakınları Çanakkale Şehitliğini, Gelibolu Yarımadasındaki bütün savaş alanlarını, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler. Daha sonra Osmanlı Devletine başkentlik yapan Bursa şehrimizi ziyaret edecekler. Bu gezideki amacımız kahramanlık destanlarının yazıldığı toprakları gazi ve şehit yakınlarımızın yakından görmelerini sağlayarak, o duyguyu yeniden yaşatmak istiyoruz. Gezinin öncelikle kazasız belasız olmasını temenni ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum.” şeklinde konuştu.