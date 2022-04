Çivril’in kültürel mirası canlandırmak için el ele verdiler

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Çivril Belediyesi ortaklığında ‘Kültürel Mirası Canlandırma’ projesi başlatıldı.

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca yürütücülüğünde ve Çivril Belediyesi ev sahipliğinde Çivril Halk Eğitim Merkezinin de desteği ile başlatılan “Çivril Geleneksel El Sanatları ve Dokuma Kültürünün Araştırılması, Geliştirilmesi" projesinde Yörük dokumaları yeniden hayat bulacak.

Proje hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, “Çivril Geleneksel El Sanatları ve Dokuma Kültürünün Araştırılması, Geliştirilmesi projesinde Türk kültürel mirasının önemli değerlerinden olan ve Türk kadınlarının dünyaya armağan ettiği dokuma sanatı içerisinde düz dokuma tekniklerinde yer alan zili ve cicim dokuma tekniğinde üretilmiş olan dokumaların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için ilk olarak Gürpınar ve Özdemirci geleneksel dokumalarını ele aldıklarını ardından dile getirdi. Yörede ‘çul’ olarak bilinen dokumaları tozlu sandıklardan ve raflardan çıkartarak yeniden hayat bulması, dokumalarda kullanılan motiflerin anlamlarına dikkat çekilmesi ve günümüz estetik anlayışı içinde yeniden yorumlanması ile ekonomiye katkı sağlamasını amaçlanarak bu projenin başladığını ve ilk günden itibaren herkesin bu konuda çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca geleneksel dokumaların somut olmayan kültürel mirasın en önemli parçaları arasında yer aldığına da dikkat çekerek geçmişi insanlık tarihine kadar dayanan ve her toplumda kendine farklı bir yer edinmiş olmasına rağmen Türk toplumlarında ayrı bir yere ve öneme sahip olan geleneksel dokumaları: kültürel değerlerden beslenerek usta dokuyucuların ellerinde duygu ve düşüncelerin şekillenerek çeşitli formlarda ortaya çıkması ile her birini okunacak bir kitap olarak nitelendirdi. Kültürel ve yöresel benzer ve benzemezlikleri ile geniş coğrafyalarda üretimi gerçekleşen geleneksel dokumaları üreten ustaların her geçen gün yaşamını yitirmesi, yaşlanması, gençlerin bu alana ilgi duymaması, hak ettiği değeri görememesi gibi birçok nedene bağlı olarak üretiminin artık gerçekleşmediğine dikkat çeken Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca Çivril’de üretimleri duran geleneksel dokumaların yeniden canlandırılması için Çivril Belediyesinin konuya duyarlı yaklaşımı ile yöre özelliklerini taşıyan, günümüzdeki kullanım amaçlarına hizmet eden yeni ürünlerin tasarlanarak geliştirilmesi ile projenin amacına ulaşacağını ifade etti.

“Çivril Geleneksel El Sanatları ve Dokuma Kültürünün Araştırılması, Geliştirilmesi" ptojesi hakkında açıklama yapan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise Çivril’de bu projeye dahil olarak yeniden dokuma kültürünü canlandırmak, aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınların evlerinde dokuma yapabilmesi için gerekli tezgâh, iplik vb. tüm malzemeleri belediye olarak sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Projeyle yıllar sonra ilk kez üretilen zili dokumanın kesim işlemini Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural gerçekleştirdi ve Özdemirci Mahallesinde “zili kestik çerezi” geleneğinin de yaşatılması için dokunan zili yaygının üzerindeki çerezlerin etrafında toplanarak dokuyucu kadınlara elbiselik kumaş ve yazma hediye etti.