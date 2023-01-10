Çivril’in kanalları Venedik’i aratmıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Gökgöl’ün kuruyan saz otlarından oluşan kanalları, Venedik’i hatırlatıyor.

Bahar ve yaz mevsiminde nilüfer tarlasına dönen Işıklı Gölünün Gökgöl havzası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte oluşan kanallarıyla tekne turu yapanlar için doyumsuz görüntüler oluşturdu. Ege bölgesinin en büyük tatlı su göllerinden olan Işıklı gölünün Gökgöl havzasında yetişen doğal kamış ve havut otları, gölde kuruması sonrası Venedik kanallarına benzer sahalar oluşturdu. Göl içindeki nilüfer sahalarına ulaşılan kanallar, kuruyan otların rengi ile fotoğraf severler için eşi bulunmaz platolar sahip.

Işıklı gölünde Mayıs Ağustos aylarında Nilüfer çiçekleri ile başlayan göl turlarının kış mevsimi ile birlikte kanal gezilerine dönüştüğünü belirten kayık işletmecisi Murat Kaya, “Nilüfer döneminde çiçekler güzel oluyor fakat gölün güzelliği Aralık Ocak’ta daha başka oluyor. Göl içindeki sazlar kuruyunca oluşan renk deseni fotoğrafçıları cezbediyor. Sazların arasından yapılan bir saatlik yolculuk nilüfer gezilerinden daha keyifli oluyor” dedi.

Göl kenarında Çivril belediyesi ve muhtarlık tarafından yapılan bir dinlenme alanı olduğunu belirten köy sakinleri, “Kendi imkanlarımız ve belediyenin desteği ile göle girilen alanda bir dinlenme alanı oluşturduk. Buraya gelenler köyde ve burada dinlenebiliyor göle girmek için sıra bekleyebiliyor. Biz buraya biraz daha yatırım istiyoruz. Bizim Beydilli ya da Sundurlu ve Seraserlideki gibi iskeleye ihtiyacımız yok. Göle köy içinden girildiği için göl kenarındaki bekleme alanımız derli toplu, bizim tanıtılmaya ihtiyacımız var” dedi.