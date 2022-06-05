banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Nedim Özbey:
Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi

Çivril’in 2 mahallesinde yeni muhtarlar belirledi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sandığa giden vatandaşlar 2 mahalledeki muhtarlarını belirledi.

DENİZLİ 05.06.2022, 21:53
Çivril’in 2 mahallesinde yeni muhtarlar belirledi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sandığa giden vatandaşlar 2 mahalledeki muhtarlarını belirledi.

Çivril ilçesine bağlı Beyköy ve Cabar Mahallelerinde vatandaşlar muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti. Beyköy Mahallesinde muhtarın görevini bırakılmasıyla 196 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 7’sinin geçersiz sayıldığı seçimlerde 61 oy alan İsmail Uysal Beyköy Mahallesinin yeni muhtarı oldu. 4 adayın yarıştığı seçimlerde Mevlüt Sertkaya 53, Yalçın Demir 41, Sabri Ay 34 oy aldı. Şubat ayında Nuri Kaya’nın vefat etmesiyle boşalan Cabar mahalle muhtarlığı için seçim yapıldı. Okul binasında yapılan seçime katılım yüksek olurken, 226 kişi oy kullandı. Kullanılan oylardan 4’ü geçersiz sayıldı. Besim Yaşar’ın 93 oy aldığı seçimde Nuri Şahin oyların 129’unu alarak Cabar mahallesinin yeni muhtarı oldu.

Yorumlar (0)
24°
açık