Çivril’in 2 mahallesinde yeni muhtarlar belirledi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sandığa giden vatandaşlar 2 mahalledeki muhtarlarını belirledi.

Çivril ilçesine bağlı Beyköy ve Cabar Mahallelerinde vatandaşlar muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti. Beyköy Mahallesinde muhtarın görevini bırakılmasıyla 196 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 7’sinin geçersiz sayıldığı seçimlerde 61 oy alan İsmail Uysal Beyköy Mahallesinin yeni muhtarı oldu. 4 adayın yarıştığı seçimlerde Mevlüt Sertkaya 53, Yalçın Demir 41, Sabri Ay 34 oy aldı. Şubat ayında Nuri Kaya’nın vefat etmesiyle boşalan Cabar mahalle muhtarlığı için seçim yapıldı. Okul binasında yapılan seçime katılım yüksek olurken, 226 kişi oy kullandı. Kullanılan oylardan 4’ü geçersiz sayıldı. Besim Yaşar’ın 93 oy aldığı seçimde Nuri Şahin oyların 129’unu alarak Cabar mahallesinin yeni muhtarı oldu.