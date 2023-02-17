Çivril’e gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Deprem bölgesine iş makinesi, erzak, personel desteği veren Çivril, ilçeye gelen ve yerleşen depremzedelerin ev eşyası ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çivril Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı aracılığıyla ilçeye gelen deprem misafirlerine bakanlık aracılığı ile nakdi yardım yapılırken, depremzedelerin temel ihtiyaçları da belediye ve hayırseverler tarafından karşılanıyor. Çivril’e yerleşen ailelerin evlerini ziyaret eden kaymakamlık ve belediye ekipleri, hayırseverler tarafından bağışlanan ev eşyalarını teslim ediyor. Depremzedelerin taleplerine göre gıda, giyim, eşya, yakacak yardımları yapılıyor. Gıda yardımları da ailelerin yerleştirildiği konutlarına götürülüyor.

Çivril Belediyesi yemek çadırını kuran Başkan Niyazi Vural, depremin büyük bir yıkıma neden olduğunu ve bu yıkımın el birliğiyle kaldırılacağını ifade ederek, “Depremin ilk anından itibaren bölgedeyiz. Ekiplerimiz, iş makinelerimiz enkaz kaldırıyor, temizlik araçlarımız bölgede. Yardım tırlarımız sürekli gidiyor. Çivrilli hayırseverlerimizin desteği ile Kızılay Çivril şubemiz ile birlikte Samandağ ilçemizde Aşevi kurduk. İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımız için de gıda, giyim, eşya, ısıtıcı, battaniye, temizlik malzemesi gibi birçok konuda destek oluyoruz. El birliği ile yeniden normal hayata döneceğiz” dedi.