Çivril’de uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı

Çivril polisinin 3 ay takip ettiği 6 uyuşturucu taciri tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan bir kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucuya geçit vermeyen Çivril polisi düzenlediği son operasyonda 6 uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilirken bir kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polis uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği M.B., A.B.,M.Y.,M.A.E.,S.K., A.K. takibe aldı. Zanlıları üç ay takip eden polis alınan izinlerin ardından zanlıların evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda satış ve kullanıma hazır eroin ve metamfetamin maddesi ile bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlılar yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilirken zanlıların daha önceden sabıkalarının olduğu belirtildi.

Yargılamaları tamamlanan zanlılardan M.B.,M.Y.,M.A.E.,S.K.,A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan kadın A.B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 27 kişinin gözaltına alınarak sorgulandığı ve haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı belirtildi.