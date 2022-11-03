Çivril’de uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kaçak tütün ürünlerinin satışını yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çivril ilçesinde son 15 günde 13 şüpheli uyuşturucu kullanmak, satışını yapmak ve kaçak sarma sigara bulundurmaktan Y.A., O.G., G.Y., S.K., M.T., T.G., G.M., A.A., İ.Ö., B.G., H.B., S.T. ve C.Ö.(34) gözaltına aldı. Sorgulardan sonra Y.A. (20) ve C.Ö. isimli şüphelilerin evinde yapılan aramada 9.94 gram esrar, bir adet hassas terazi ile 1.20 gram eroin 1.43 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. Y.A. ve C.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, aracında 645 paket halinde 12 bin 900 adet kaçak sarma sigara yakalanan S.T., uyuşturucu içme aparatı ile yakalanan B.G. ve diğer şüpheliler, yapılan işlemler ve alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.