Çivril’de avlanması yasak olan kızılgeyiği vurup derisini yüzdüler

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde avlanması yasak olan kızılgeyiği vuran kaçak avcılar, yakalanmamak için hayvanın derisini yüzüp etlerini parçalayarak götürdü.

Çivril ilçesinde buluna Akdağ’da yaşayan ve avlanması yasak olan bir kızılgeyik, kaçak avcılar tarafından vuruldu. Vurdukları hayvanın derisini dağ başında yüzen şüpheliler, yakalanmamak için kızılgeyiğin etlerini de parçalayarak zirveden indirdi.

Yürüyüş için çıktıkları Akdağ’a karşılaştıkları ürkütücü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan doğaseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyon 5. Bölge Müdürlüğüne ihbar etti. İhbar üzerine Akdağ’a gelen DKMP Afyon 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kızılgeyiğin derisi ve bacaklarını muhafaza altına aldı. Şüphelilerin yakalanması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede önlemlerin artırıldığı öğrenildi.