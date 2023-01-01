Çivril’de 15 Temmuz şehitleri anısına 300 ceviz fidanı toprakla buluşturuldu

Çivril Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına 300 ceviz fidanını toprakla buluşturuldu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde ağaçlandırma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Çivril Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anısına, 300 adet ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. Dikim törenine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Pamukkale Üniversitesi Senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına fidanları toprakla buluşturan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarını gelecek kuşakların bilmesi ve görmesi için Pamukkale Üniversitemiz ile birlikte sahada yaptığımız çalışmalar sonucunda 15 Temmuz Ceviz Ormanını hayata geçiriyoruz. 300 adet ceviz fidanını şehitlerimizin anısına toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 15 Temmuz Ceviz Ormanının ülkemize, Denizli’mize ve Çivril’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.