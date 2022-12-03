Çivril - Dinar karayolunda sona yaklaşıldı

Denizli’nin Çivril ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan karayolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Çivril ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçelerini birbirine bağlayan, sadece bu 2 ilçenin değil bölgenin en önemli bağlantı yolları arasında yer alan Çivril-Dinar kara yolu tamamlanıyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “Çivril’imizin ulaşımını daha rahat ve kolay bir hale getirmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden Çivril’i Dinar’a bağlayan karayolunda incelemelerde bulunduk. Bu yolun asfaltlama çalışmalarının 4.8 km kısmı tamamlanarak, 2022 yıl sonunda yol hizmete açılacak. Eski yol dar olduğu için kazalar yaşanıyordu, bu yolun tamamlanması ile birlikte ulaşım daha güvenli hale gelecek. Büyük ölçüde kazaların önüne geçilmiş olacak. Çivri-Dinar Karayolu aynı zamanda Uşak-Kütahya-Manisa-Balıkesir illerini Isparta-Burdur-Antalya Karayoluna bağlayan bağlantı yoludur. Şimdiden vatandaşlarımızın kazasız belasız ulaşım sağlamalarını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.