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Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın korona virüse yakalandı
DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI NİYAZİ VURAL’IN, YAPILAN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI.
DENİZLİ 15.10.2020, 09:31
Denizli’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çivril Belediyesi’nde başkanlık katında sekreter olarak görev yapan M.Ü.T’nin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla beraber aynın katta çalışan diğer personeller için ve Başkan Niyazi Vural için korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testinde diğer çalışanların testi negatif çıkarken Başkan Vural’ın testi pozitif çıktı. Ardından Vural evinde karantinaya alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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