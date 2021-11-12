CityExpo’ya Pamukkale Belediyesi damgası

Antalya’da düzenlenen CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda Pamukkale Belediyesinin açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Pamukkale Belediyesi ilçeyi tanıtmak için tüm fırsatları değerlendiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlediği CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na Pamukkale Belediyesi de katıldı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 11 Kasım’da açılan ve 13 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak olan fuarda Pamukkale Belediyesi standında ilçenin güzellikleri tanıtılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenleri, yüzyıllardır şifalı termal sularıyla sağlığın merkezi Karahayıt, tarihi Laodikeia, Hierapolis ve Antik Tiyatro ile ilçenin yeni buluşma merkezi olan Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı gibi ilçenin tüm güzellikleri fuarda katılımcılara tanıtılıyor. Belediyelerin yeni ürünleri ve teknolojileri görmek, farklı markalar ile tanışmak, iyi uygulamaları paylaşmak için büyük ilgi gösterdiği CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda Pamukkale Belediyesi standı büyük beğeni topluyor. Pamukkale’de yetiştirilen kekik başta olmak üzere, lavanta, nar, nar suyu ve ayvaları tatma imkânı bulan ziyaretçiler, Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Stant çok beğenildi

Pamukkale Belediyesinin CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’ndaki standı katılımcıların beğenisini kazandı. Fuara Ankara’dan gelen İsmet Uzunkulaoğlu, “Fuardaki tüm stantları gezdim. Pamukkale Belediyesinin standını çok beğendim. Son derece güzel ve ışıl ışıl geldi bana. Kekik ve nar çok güzel. Pamukkale’ye daha önce gitmiştim, ama standı görünce tekrar gitmek isteği duydum” dedi.

Antalya’da yaşayan Yağmur İnci de; “Aslen Denizliliyim. Fuarı gezmeye geldiğimde Pamukkale Belediyesinin standını gördüm, mutlu oldum. Nar suyu çok lezzetliydi, ayvamızı, narımızı, kekik, lavanta bunların tanıtılması çok güzel olmuş. Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi. Simay Düzgün ise fuarın en güzel standının Pamukkale Belediyesine ait olduğunu belirterek, “Pamukkale çok güzel. Bu güzellikleri fuarda görmek beni mutlu etti. Fuarda hem Pamukkale’nin güzelliklerini gördüm hem de ilçede yetişen ürünlerin tadına bakma imkânı buldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Pamukkale’yi tanıtmaya devam edeceğiz”

CityExpo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarının her geçen yıl büyüyen ve daha çok ilgi gören bir fuar olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, şöyle konuştu:

“Bu yıl 9.’su düzenlenen fuarda yer almamız gerektiğini düşündük. Bu fuar Pamukkale’mizi tanıtmak için güzel bir fırsat. Açtığımız standda ilçemizin tüm güzelliklerinin yanı sıra Pamukkale’de yetiştirilen kekik, lavanta, nar, nar suyu ve ayva gibi ürünlerin de tanıtımını yapıyoruz. Fuara sadece belediyeler katılmıyor. Birçok firma ile temas kuruluyor. Bu temaslar hizmetin daha kaliteli ve daha uygun şekilde yapılması açısından önemli. Biz ilçemizi her fırsatta daha çok tanınır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”