Çırak öğrenciler Avrupa yolunda

Denizlili 12 öğrenci, ’Mobilya Alanında Yenilikçi Üretim Yöntemleri Stajı’ projesi kapsamında Romanya’da staj faaliyetlerine katılacak.

Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Erasmus + mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği projesi kapsamında “Mobilya Alanında Yenilikçi Üretim Yöntemleri Stajı” için Romanya’ın Bükreş iline gidiyor. Stajlarını Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya’da yapacak öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Mobilya Alanında Yenilikçi Üretim Yöntemleri Stajı” projemiz kapsamında 16 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında, mobilya iç mekan tasarımı alanından 6 öğrencimiz Romanya -Bükreş’deki Modella Concept Mobilya Fabrikası’nda, 6 öğrencimiz ise Casa Di Adriano Srl Mobilya işletmesinde staj faaliyetlerine katılacaklardır. Projemizin hedefi; Staj faaliyetlerinde yer alacak öğrencilerimizin tüm ürünlerde aynı kalite ve ölçü hassasiyetinde üretim sağlayan ve bilgisayar teknolojisi ile kontrol edilen CNC makineleri ile mobilya üretimi ile ilgili mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaları ve bunun sonucunda sektörde iyi şartlardaki istihdam imkanlarından yararlanmalarının sağlanmasıdır” dedi.