Ege Bölgesi’nde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez tatlarından biri olan, bol yağış sonrası ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen çıntar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizli’nin en çok yağış aldığı ilçelerinden olan Çameli ilçesinde ormanlık alanda toplanan çıntar, tezgahdaki yerini almaya başladı. Çameli’nin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan çınartarın kilosu 110 TL’den alıcıyla buluşuyor. Çameli bölgesinde önemli geçim kaynaklarından olan çıntar, yağış sonrası Çam ağaçlarının dibinden elle toplanarak sofralarda yerini alıyor. Çıntar, Çameli ve çevresindeki pazarlarda en çok rağbet gören ürünlerin başında yer alıyor. Toplama emeği dışında hiçbir emek sarf edilmeden elde edilen çıntar, bu dönemlerde vatandaşların ekmek kapısı oluyor. Çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söyleyen Bakkal Kamil Selek, İmamlar Mahallesi’nde ormanlık alanda topladığı çıntarları pazarda 110 TL olduğunu, yağmur çok olursa fiyatların düşeceğini belirtti.

Yılın ilk çıntar sezonunun başladığı Çameli’de, vatandaşlar başta Çıntar Böreği ve kızartmasının yanı sıra çeşitli yemek türleri ile şifa kaynağı çıntar, sofralarda yerini almaya başladı.