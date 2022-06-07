Cinayete kurban giden İrem, kocası hakkındaki şikayetini geri almış

Denizli’de kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki kadının, aile içi şiddet iddiasıyla yaptığı şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan aile içi kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.