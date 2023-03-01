Çiğ süt desteği ödemelerine yönelik esaslar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ödemelerine yönelik usul ve esasları belirlerken, desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekeceği açıklandı.

Bakanlığın, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğle, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 yıllarında yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar’da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bu çerçevede hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun ve keçi sütüne, Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacağı açıklandı.

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura veya makbuzu karşılığında kendisi, üretici veya yetiştirici örgütü veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici-yetiştirici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacağı belirlendi. Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması çerçevesinde, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacakken, çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek. Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilecek. Çiğ süt desteğinde, üretici-yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici-yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.