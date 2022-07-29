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Çiftçiyi susuz bırakacaklardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde sulama tesisine ait malzemeleri çalan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

DENİZLİ 29.07.2022, 12:43
Çiftçiyi susuz bırakacaklardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde sulama tesisine ait malzemeleri çalan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

Buldan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesinde bulunan Pamukkale Pompa Sulama tesisine giden R.S., İ. A. ve M.T. isimli şüpheliler, gözlerini demir sisteme dikti. Yanlarına getirdikleri malzemelerle sistemi çalmaya çalışan 3 şüpheli, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakola götürülen 3 şüpheli ifadeleri ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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