Çiftçilere can suyu olacak Aktaş Gölet’i hizmete girdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde bölgenin tarım alanlarının sulanmasında kullanılması için inşa edilen Aktaş Göledi, yapımının tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

Buldan ilçesinde bulunan Aktaş Mahallesi’nde bölgenin tarım alanlarının sulanmasında kullanılacak olan Aktaş Gölet’i, hizmete girdi. Bir süredir ilçede yapım aşamasında bulunan Aktaş Göledi, Sulama İşi projesi çerçevesinde tamamlandı. Denizli-Buldan Aktaş Göledi ve Sulaması işi çerçevesinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde temelden 41,40 metre yüksekliğinde ve 275 bin m3 hacminde gövde dolgusu yapıldı. Rezervuarda depolanan 810 bin m3 su, toplam 11 kilometrelik HDPE boru hattı ile iletilerek bin 600 dekar münbit tarım arazisi sulama suyuna kavuşturuldu.

"Verimli tarım arazilerimizin bereketine bereket katacak"

Yaklaşık Aktaş Mahallesinin bin 100 dekar alan sulu tarıma geçmiş olduğunu vurgulayan AK Parti Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk, “Sulama takip işlemleri yaptığımız girişimler neticesinden Buldan Sulama Birliğimiz kontrolünde olacaktır. Bölgemize can verecek olan Aktaş Gölet’imiz diğer göletlerimiz gibi verimli tarım arazilerimizin bereketine bereket katacaktır. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.