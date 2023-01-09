Çiftçiler için yeni destek ve imkanlar hayata geçirildi

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, toprağı bereketlendiren hayat kaynağının su ve alın teri olduğunu belirterek, “Üreticimizi koruyoruz, destekliyoruz, işlerini kolaylaştırmak için her türlü adımı atıyoruz. Tarım ürünlerini işleyen KOBİ’leri desteklemek gayesiyle sağlanan tarımsal KOBİ kredisi üst limiti 15 milyon TL, yıllık faiz oranı ise yüzde 4.75 olacak” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, toprağın ve onu işleyen çiftçinin bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde hep korunduğunu bundan sonra da ihmal edilmeden güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti. Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’yi daha da büyütmek için üreticinin yolunu açmayı, yeni destek ve imkanlar sunmayı kararlıkla sürdüreceklerini söyledi. Tarıma yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Geleceğin en güçlü yatırımı tarımsal üretimde saklı. Tarım insanlık için hayat kaynağıdır. Tarım sektörünü ayakta tutan en önemli faktör şüphesiz bir karış boş arazi bırakmadan eken, diken, üreten çiftçilerimizin gayretidir. Bize düşen çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak, onların alın terine destek olmaktır. İnsanlığın en temel ihtiyacı tahıl ürünleridir. Tahıl ürünlerinin yokluğu ise çaresi bulunmaz bir krizdir. Türkiye tahıl üretimi konusunda son derece hassastır. Ülkemizde tahıl üretimini teşvik politikaları izlenirken Türkiye, dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin aşılması konusunda da hayati bir rol üstlenmiştir. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren sıkıntının hemen sonrasında tahıl sevkiyatın başlaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli adımlar atıldı. Tahılda yaşanan bu kriz süreci tarımın önemini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Bu sebeple tarımsal alandaki faaliyetlerimizi ve tarımsal üretim kapasitemizi daha da artırmamız gerekiyor. Bu hususta hükümetimiz gerekli olan tüm adımları atıyor. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarıma yönelmesi başta olmak üzere bu sektörde iştigal eden çiftçilerimizin desteklenmesine kadar birçok düzenlemeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Çiftçimizin gayretini destekliyoruz”

Denizli’nin önemli bir tarım üretim üssü olduğunu belirten Şahin Tin, “Denizli’deki çiftçilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Onların alın teri ülkemiz ve geleceğimiz için son derece kıymetli. Neredeyse hemen her türlü ürünün çiftçilerimiz tarafından yetiştirildiği kentimizde biz de üreticilerimizin gayretini karşılıksız bırakmıyoruz. Toprağı bereketlendiren su ve alın teridir. Toprağımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Suyumuzu daha dikkatli kullanmak, modern sulama sistemine geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dünyadaki iklim değişikliği kaynaklı kuraklık tehlikesi temkinli olmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda kentimizde bugüne kadar çok önemli adımlar attık, çiftçimize destekler verdik. Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e, karma yemde ise yüzde 5’e varan indirimler uygulandı ve fiyatları 2023’ün Nisan sonuna kadar da sabitlendi. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha aktif olmaları için çiftçi kredi limitleri 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartıldı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz” dedi.

“Yeni destek ve imkanlar getirildi”

Çiftçiler için yeni destek ve imkanların hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Tarım kredisi takipte olan çiftçilerimizden anaparasını peşin ödeyenlere faiz uygulanmayacak. Anaparayı ödemekte zorlanan çiftçilerimize ise gecikme veya temerrüt faizi uygulanmadan taksit imkanı sağlanacak. Çiftçilerin hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamada kullanabilecekleri çiftçi destek kredisi kişi başına 250 bin TL’ye kadar verilecek ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. Tarım ürünlerini işleyen KOBİ’leri desteklemek gayesiyle sağlanan tarımsal KOBİ kredisi üst limiti 15 milyon TL, yıllık faiz oranı ise yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar varan vadeler uygulanabilecek. Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilere Ziraat Bankası’ndan uygun şartlarda tarım borç transferi kredisi de sağlanacak. Bu kredinin üst limiti 5 milyon TL, faiz oranı yüzde 9.75 ve vade süresi ise 60 ay olacak. Üretmek için çabalayan, gayret eden, ter döken çiftçilerimizin yolunu açmaya, işlerini kolaylaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.