CHP’den istifa eden Başkandan ön seçim talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı görevinden istifa eden Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi konusunda ön seçim olması gerekiyor” dedi.

CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ile birlikte bir toplantı düzenleyen CHP İl Başkanı Çavuşoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, “16 Şubat 2020 günü yapılan Olağan İl Kongresinde partililerimizin teveccühü ile Denizli İl Başkanlığına yeniden seçildim. Son dönemde yaklaşık 3 yıl, toplam 6 yıl bu onurlu görevi, Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. 12 Eylül’den sonra Denizli’de en uzun süre il başkanlığı yapmanın gururunu yaşıyorum. 6 yıl onurla ve gururla sürdürdüğüm İl başkanlığı görevimden bu gün itibariyle istifa ediyorum. İnanıyorum ki benden sonra bayrağı devralacak arkadaşımız, daha güzel çalışmalara imza atacaktır. Milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi konusunda ön seçim olması gerektiğini her fırsatta söyledim. ‘Türkiye’de bir ilde ön seçim yapılacaksa, o il Denizli olacaktır’ dedim ve bu sözlerimin arkasındayım. Adaylık konusunda partililerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum” diye konuştu.