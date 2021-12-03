CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında iddianame hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

Denizli’de 23 Eylül tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 28 Eylül tarihinde tutuklanmış ve 13 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Odabaşıoğlu’nun tutuksuz yargılanacağı dava öncesinde, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Odabaşıoğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Suç ile ilgili delil ve belgelere yer verilen iddianamede, Odabaşıoğlu’nun ise suçlamaları kabul etmediği ifadelerine yer verildi.