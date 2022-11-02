Çevre dostu tesiste doğaya tek damla atık bırakılmıyor

Denizli’de katı atık bertaraf tesisi kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması için başlatılan dev proje tamamlandı. Yıllık 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği çevre dostu tesiste doğaya tek bir damla atık bırakılmıyor.

Türkiye’nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılda 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışmalarını tamamladı. Katı atık depolama sahası 6,5 hektar daha büyütülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesis kapasitesi, söz konusu yatırımla Denizli’nin gelecek 10 yıl daha ihtiyacını karşılayacak şekilde artırıldı. Yıllık 300 milyon kilogram evsel atığın hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildiği çevre dostu tesis, doğaya tek bir damla atık su bırakmıyor. Bünyesinde; çöplerdeki sızıntı sularının arıtılarak çevre ve insan sağlığına karşı zararsız hale getirildiği Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, tıbbi atıkların virüs ve mikroplardan arındırıldığı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve çöplerden oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretilen Biyokütle Enerji Santrali bulunan tesis Büyükşehir Belediyesinin en önemli çevre yatırımları arasında yer alıyor.

“Denizli’mizde taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışmasının tamamlandığını müjdeledi. Tesis kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırıldığını ifade eden Başkan Zolan, “Katı Atık Bertaraf Tesisimiz çevre konusundaki en önemli yatırımlarımızdan biridir. Çöp sularının dahi arıtılmadan tek bir damlasının doğaya bırakılmadığı tesisimiz ile doğa, çevre ve insan sağlığına çok büyük katkılar sağlıyoruz. Bunlar çok maliyetli, zor, görünmeyen ama kesinlikle yapılması gereken yatırımlardandır. Şükürler olsun kısa sürede tamamladık ve hizmete aldık. Denizli’mizde taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.