Cerrahi’nin nöroloji kadrosu Prof. Dr. Erdoğan ile daha da güçlendi

Nöroloji alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ,Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı.

Denizli’nin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, profesör kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Nöroloji alanında ulusal ve uluslararası önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan hastane bünyesinde hasta kabulüne başladı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi son zamanlarda kadrosuna dahil ettiği profesörlere bir yenisini daha ekledi. Üroloji alanında Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Prof. Dr. İlker Solmaz, Ortopedi ve El Cerrahisi alanında Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli’nin ardından Nöroloji kadrosuna Denizli’nin başarılı hekimlerinden Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kadroya dahil oldu. Alanında ulusal ve uluslararası birçok önemli çalışmaya imza atan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, Ağustos ayı itibariyle hastane bünyesinde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Erdoğan, baş ağrısı, baş dönmesi, migren, felç, epilepsi (sara), parkinson, alzheimer, demans, el- ayak uyuşması, sinir sıkışması, ataksi ( dengesizlik), beyin – damar hastalıkları, kas erimesi, huzursuz bacak sendromu, ALS ve alanında birçok hastalığın tedavisi için hastalarına Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde hizmet verecek.

"Nöroloji kadromuz daha da güçlendi"

Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan’ın hastane bünyesine katılmasının Cerrahi Hastanesi adına önemli bir adım olduğuna değinen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, "Öncelikle Çağdaş Beyin aramıza katılmasıyla nöroloji kadromuzun daha da güçlendiğini söyleyebilirim. Kendisini uzun yıllardır tanır, çalışmalarını takip ederim. Denizli’de bilinen ve sevilen başarılı bir hekimdir. Gerek hekimliği gerek kişiliği, gerekse hastalarına karşı ilgili yaklaşımından dolayı nöroloji alanında ilimizde örnek bir isim. Kendisine tedavi olacak hastalarımız oldukça şanslı tekrar kendisine ve hastanemize hayırlı olsun” dedi.