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Cerrahi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum kadrosu Doç. Dr. Ömer Demirtaş ile daha da güçlendi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekim kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı.

DENİZLİ 29.10.2021, 11:09
Cerrahi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum kadrosu Doç. Dr. Ömer Demirtaş ile daha da güçlendi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekim kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı.

Denizli’nin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, hekim kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, hastane bünyesinde hasta kabulüne başladı.

Son zamanlarda kadrosuna dahil ettiği alanında uzman ve akademik kariyerli hekimleri ile adından sıkça söz ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum kadrosunu genişletti. Hastane bünyesinde aynı branşta görev yapan Op. Dr. Suat Gencer ve Op. Dr. Melek Çiçek Aydın’a Doç. Dr. Ömer Demirtaş da dahil oldu.

1979 yılında Denizli’de doğan, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini 2009 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Doç. Dr. Demirtaş, sırasıyla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gölcük Askeri Hastanesi, İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Iğdır Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi, Adıyaman Park Hospital Hastanesi ve son olarak Özel Adıyaman Gözde Hastanesi’nde görev yaptı.

Ekim ayı itibariyle memleketi Denizli’ye dönerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ile el sıkışan Doç. Dr. Demirtaş, yüksek riskli gebelik, gebelik takibi ve ağrısız doğum, İnfertilite (Üreme Sağlığı-Kısırlık), kadın hastalıkları, hormonal bozuklukların tanı ve tedavisi, polikistik over sendromu, menapoz, rahim (Endometrium) kanseri, yumurtalık (Over) kanserleri, kanser taramaları (Ultrason, kan tahlilleri, smear testi, HPV testi),Ürojinekoloji ( İdrar kaçırma, mesane sarkıklığı, rahim sarkıklığı ameliyatları) başta olmak üzere alanındaki teşhis ve tedavi yöntemleri ile yeni hastanesinde hastalarına hizmet verecek.

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