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Cerrahi Hastanesi’nin acı günü

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde 10 yılı aşkın süredir temizlik personellerinin şefi olarak çalışan Ömrüye Alakuş dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

DENİZLİ 15.09.2021, 11:56
Cerrahi Hastanesi’nin acı günü

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde 10 yılı aşkın süredir temizlik personellerinin şefi olarak çalışan Ömrüye Alakuş dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Beyin Tümörü tanısı ile geçirdiği ameliyatlar sonrası 1.5 yıldır kemoterapi gören Alakuş, verdiği yaşam mücadelesinin ardından tümöre yenik düştü. 38 yaşında evli ve 1 çocuk annesi olan Alakuş’un vefatı ailesi, yakınları ve hastaneyi yasa boğdu. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi resmi hesaplarından yayınladığı taziye mesajında Alakuş’tan "ailemizin bir parçası" olarak söz ederken acılarını paylaşan ve taziye ilanlarını ileten herkese teşekkürlerini iletti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazı sonrasında yapılacak tören ile Kayhan Mezarlığı’na defnedilecek.

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