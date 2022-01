Çatı yangını vatandaşı sokağa döktü

Buldan ilçesinde sabah saatlerinde 4 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple çatıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısını sararken, sokağa dökülen mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla yangın söndürme çalışmalarını an be an kaydetti. Yangın soğutma çalışmasının ardından binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangında her an gibi yaralanan veya dumandan zehirleneni olmadığı belirtildi.