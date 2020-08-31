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Çatı katı alevlere teslim oldu
DENİZLİ’DE 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
DENİZLİ 31.08.2020, 13:07
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Denizli’de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Çatı katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer binalara sıçramasını engelledi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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