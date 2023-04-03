Çardaklı vücut geliştirme sporcusu milli formayı kaptı

İstanbul’da yapılan Vücut Geliştirme Milli Takım Seçmelerine Denizli’nin Çardak ilçesinden katılan genç sporcu Mert Nazlı, 178 cm’de tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Denizli’nin Çardak ilçesinde yaşayan Mehmet Mert Nazlı, 29 Mart -2 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan vücut geliştirme milli takım seçmelerinde 178 cm’de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. İstanbul’da bulunan otelde yapılan seçmelerde Genç Erkekler Atletik Fizik’de Türkiye şampiyonu olarak milli formayı giymeyi hak eden 20 yaşındaki sporcu, vücut geliştirme sporunu 3 yıldır yapıyor. Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi Milli Takım antrenörü Hüseyin Aldı nezaretinde bir yılı aşkın bir süredir bu yarışmaya hazırlanan Nazlı, bir önceki yarışmada da ikinci olmuştu. Mert Nazlı’nın bu başarısı Denizli spor kamuoyunda takdirle karşılandı.

“Uzun bir süredir planlı ve programlı çalışmanın neticesini aldığımızı düşünüyorum”

Hedefinin Mayıs 2023 tarihinde İspanya’da yapılacak olan Dünya yarışmasında altın madalya olduğunu söyleyen Mert Nazlı, “Uzun bir süredir planlı ve programlı çalışmanın neticesini aldığımızı düşünüyorum. Bu sürede bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. İspanya’da yapılacak dünya şampiyonasına kısa bir süre kaldı. Bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek orada başarılı olmak ve ülkemi en iyi ş Mert Nazlı şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya şampiyonasında da en iyi derece ile dönecektir”

Mehmet Mert Nazlı’nın antrenörü olan aynı zamanda Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Hüseyin Aldı’da, Nazlı’nın iyi bir hazırlık süreci sonunda yarışmalara katıldığına dikkat çekerek, “Çok çalışarak irade ve kazanma azmi ile mücadele etti ve sonunda başardı. Kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah Dünya şampiyonasında da en iyi derece ile dönecektir” diye konuştu.