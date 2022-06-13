Çardak OSB, yeni sektörlerle hızla büyüyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) üyelerine ziyaret ederek sektörleri, firmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Odalarının faaliyetleri ile projelerini anlattan Erdoğan, ziyaretlerle ilgili değerlendirmesinde, “Çardak OSB’miz, yeni sektörlerle hızla büyüyor. Türkiye’miz ile Denizli’mizin, memleketimiz ile milletimizin kalkınması, insanımızın refahının artması için bir karış bile boş ve verimsiz yer bırakmayacak şekilde, el birliğiyle yeni yatırımlar yapmaya, çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) önemli yatırımcılarını ziyaret etti. Aynı zamanda Çardak OSB Başkan Vekili olan DTO Meclis Üyesi Tahir Örikli, Başkan Erdoğan’a işletmeleri ve faaliyetleri hakkında bir brifing verdi. Ayrıca, yeni yatırımlarını da yerinde gösterip ayrıntılı bilgilendirdi. Başkan Erdoğan, kalem ve kırtasiye malzemeleri ile pazarın öncü ve lider firmalarından biri durumundaki dünyaca ünlü Alman markalarını da ziyaret etti. Başkan Erdoğan, “Ülkemizin sektöründeki en büyük yatırımlarından biri durumundaki firma, şehrimizde yeni iş kolları ve sektörlerin oluşmasıyla gelişmesinin önemli örneklerinden biridir. Bu tür işletmelerimizin sayılarının katlanarak artmasını, sanayimizin daha da büyümesini temenni ediyorum. Gençlerin bu konuda öncü olması da bizi ayrıca sevindirdi” dedi.

Başkan Erdoğan’a, ziyaretlerinde Çardak OSB Başkan Vekili Tahir Örikli, OSB Müdürü Mehmet Yeşilpınar, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Öğütcen, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile DTO Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş eşlik etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyeleri ile firmalarını ziyaret ettiği ve sektörleriyle ilgili istişarede bulunduğu Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde, yeni yatırımları ile yatırım alanlarını yerinde inceledi. Çardak OSB Başkan Vekili Tahir Örikli ve OSB Müdürü Mehmet Yeşilpınar’dan bilgi aldı.

“Sektöründe Çardak OSB’nin en büyüğü”

DTO Başkanı Erdoğan, Çardak OSB’nin sektöründeki en büyük yatırımını da ziyaret etti. Bölgenin ilk tekstil fabrikası olan firma, Denizli Çardak Şubesi’ni gezdiren ve sektörleri hakkında konuklarını ayrıntılı bilgilendiren iş insanına, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

“Vatan topraklarına değer katanlardan Allah razı olsun”

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak “Çardak OSB’miz, yeni sektörlerle hızla büyüyor. Canımız bildiğimiz vatan topraklarına değer katanlardan Allah razı olsun. Türkiye’miz ile Denizli’mizin ve memleketimiz ile milletimizin kalkınması, insanımızın refahının artması için bir karış bile boş ve verimsiz yer bırakmayıncaya kadar yeni yatırımlar yapmaya, çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi.