Çardak Havalimanı’ndan Temmuz ayında 38 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Temmuz ayında toplam 38 bin 235 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 32 bin 996, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 239 olduğu açıklandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Temmuz ayına ait, iç hat yolcu trafiği 38 bin 235, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 239 oldu. Temmuz ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 460, dış hatlarda 23 uçak olmak üzere toplamda 483 uçak olduğu belirtildi.

Yük trafiği ise Temmuz ayında toplamda 423 ton oldu. 7 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 230 bin 27, uçak trafiği 3 bin 20, yük trafiği ise 2 bin 407 ton olarak bildirildi.