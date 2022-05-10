Çardak Havalimanı’ndan Nisan ayında 33 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Nisan ayında toplam 33 bin 915 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 23, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 592 olduğu açıklandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Nisan ayına ait, iç hat yolcu trafiği 28 bin 23, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 592 oldu. Nisan ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 415, dış hatlarda 32 uçak olmak üzere toplamda 447 uçak olduğu belirtildi. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 353 ton oldu. 4 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 119 bin 717, uçak trafiği bin 525, yük trafiği ise bin 264 ton olarak bildirildi.