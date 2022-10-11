Çardak Havalimanı’ndan Eylül ayında 34 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Eylül ayında toplam 34 bin 846 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Eylül ayına ait, iç hat yolcu trafiği 26 bin 267, dış hat yolcu trafiği ise 8 bin 579 oldu. Eylül ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 541, dış hatlarda 38 uçak olmak üzere toplamda 579 uçak olduğu belirtildi.

Yük trafiği ise Eylül ayında toplamda 418 ton oldu. 9 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 298 bin 579, uçak trafiği 4 bin 95, yük trafiği ise 3 bin 207 ton olarak bildirildi.