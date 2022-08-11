Çardak Havalimanına gerçekleşen sefer sayısının az olması turizmi olumsuz yönde etkiliyor

Yıllık 5 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle önemli bir sanayi şehri olan Denizli’de, Çardak Havalimanı gerçekleşen yurt içi sefer sayısının az olması ve yurt dışı seferlerinin ise hiç bulunmamasının turizmi olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Çardak Havalimanına direk uçuş sayılarının ciddi manada az olmasının turizmi etkilediğini belirtti. Uçuş sayılarının arttırılmasını istediklerini söyleyen Gazi Murat Şen, “Denizli yıllık 5 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle önemli bir “Sanayi” Şehri olmasının yanı sıra yaklaşık 3 milyon civarında turist ağırlayan çok önemli bir turizm şehridir. İlimiz; tekstil, bakır, kablo, demir-çelik, mermer, gıda gibi çok sayıda sanayi kolunda faaliyet gösteren firmalarıyla dünya ticareti ile entegre olmuştur; iş adamlarımızın çok yoğun yurtdışı irtibat ve seyahatleri olmaktadır. Bunun yanısıra; Uzak Doğu Asya, Güney Amerika, Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkeleri, Orta Doğu ve dünyanın neredeyse her köşesinden Unesco Kültür ve Doğa Mirası Pamukkale ve ilimizin diğer zengin turistik alanlarını görmek için misafirler şehrimize 12 ay ulaşma çabasında olmaktadırlar. Turizm sezonunun en yoğun olduğu yaz sezonun da; Çardak Havalimanına direk uçuş sayılarının ciddi manada az olması dolayısıyla İstanbul’dan ve aktarmalı olarak da olsa yurtdışından, ilimize ve Pamukkale’ye büyük bir ulaşım problemi yaşamaktayız” dedi.

“2022 yaz dönemini üzülerek kaçırmış bulunmaktayız”

Seferlerin arttırılmadığı zaman ilerleyen senelerinde aynı olacağını söyleyen Gazi Murat Şen, “Bir milyonu geçen nüfusu ve yoğun ziyaretçi kapasitesine rağmen Denizli Çardak Havalimanından sadece İstanbul’a olmak üzere, günlük ortalama 3 uçuştan haftalık toplamda 21-22 sefer yapılmaktadır. Pandeminin son günlerinden başlayarak dernek yönetimi olarak; bu uçuşların yetersizliği ve arttırılması konusunda kamuoyuna yaptığımız çağrılar maalesef karşılık bulmamış, 2022 yaz dönemini üzülerek kaçırmış bulunmaktayız. Yeterli girişimlerde bulunulmadığı taktirde önümüzdeki 2023 yaz aylarının başlaması ile ilimiz her sene olduğu gibi neredeyse günlük 2-3 uçakla idare etme konumuna girecektir” ifadelerini kullandı.

Diğer illerin uçuşlarının kat kat fazla olduğunu ifade eden Gazi Murat Şen, “Kapodakya’ya yakınlığı haricinde Denizli ile hiçbir yaklaşık özelliği olmayan, nüfusu üç yüz bini bulmayan, sanayisi ve ihracatı neredeyse sıfır bir şehir olan Nevşehir’in bile yaz ve kış aylarındaki uçuş sayıları Denizli ile aynıdır. Kaldı ki; Kapadokya Turizmi çok yakın bir mesafedeki Kayseri Havalimanından beslenmektedir. Yine Kayseri’den Almanya’nın Stutgart, Frankurt, Köln, Düseldorf, Münih Kentlerine; Hollanda, Fransa, Belçika ve Kıbrıs’ın en az birer şehrine düzenli olarak direk uçuşlar yapılmaktadır. 1,4 milyonluk Kayseri şehrinin dünya ile entegrasyonunun bu kadar yoğun olmasının ticaret, ihracat ve turizm faaliyetlerine etkisini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu kıyaslamalar bile “havayolu ulaşımı” konusunda; ne kadar haklı olursak olalım siyasal düzlemde Denizlimizin yeterince lobi oluşturamadığı konusunda bir kanıttır. Umarım sürekli yaptığımız uyarılar ilimizdeki Siyasi Parti Yöneticilerinde ve temsilcilerinde; ilgili Oda ve STK Yönetimlerinde etkili bir karşılık bulur, şehrimiz bu negatif ayrımcılıktan 2023 yazında da olsa kurtulur” dedi.