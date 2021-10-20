Çardak, Büyükşehir ile güzelleşmeye devam ediyor

İlçe programları kapsamında Çardak ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle buluşan Başkan Zolan, Çardak’ın her geçen gün daha da güzelleştiğini vurgulayarak, "Çardak’ımız dünden daha güzel, yarını bugünden daha güzel olsun" dedi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi program için Çardak ilçesine gitti. Başkan Zolan’ın Çardak ilçe ziyaretine Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, belediye meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan ziyaret kapsamında ilk olarak Çardak Belediyesine konuk oldu. Başkan Osman Zolan’ı ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, “Bugüne kadar ilçemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsım, ilçem ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Çardak’ımız dünden daha güzel"

Çardak’ın kendine has değerleri ve güzelliği olduğunu ifade eden Başkan Zolan ise, “Çardak’ımız şehrimizin giriş kapısı; üreten ve çalışkan insanların yaşadığı bir ilçemiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çardak Belediyesi olarak Çardak’ımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Çardak merkez ve tüm mahallelerine hiçbir ayrım yapmadan, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ettiklerini belirten Başkan Zolan, “Çardak’ımız dünden daha güzel inşallah yarını bugünden de güzel olsun. Vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını hep beraber giderelim inşallah" dedi.

Esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların dertlerini dinledi

Başkan Zolan daha sonra meclis üyelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Çardak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt’u ziyaret eden Başkan Zolan, ilçe merkezinde vatandaşlarla buluştu. Çardak merkezde esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, bir süre esnafla sohbet edip, dertlerini dinledi, ilçedeki oda başkanlarıyla bir araya geldi.