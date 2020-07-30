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Canlı Hayvan Pazarı kurban boyunca açık olacak

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENİZLİ TİCARET BORSASI (DTB) CANLI HAYVAN PAZARI'NI DOLAŞARAK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN, “DTB'NİN YAPMIŞ OLDUĞU, BİZLERİN DE BELEDİYE OLARAK DESTEKLEDİĞİ CANLI HAYVAN PAZARI TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR PROJE" DEDİ.

DENİZLİ 30.07.2020, 11:22
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Canlı Hayvan Pazarı kurban boyunca açık olacak

Kurban Bayramı öncesi Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “DTB’nin yapmış olduğu, bizlerin de belediye olarak desteklediği Canlı Hayvan Pazarı Türkiye’ye örnek bir proje" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı öncesi Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Zolan’a DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, DTB Genel Sekreteri Ali Şahin ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre pazarı gezen Başkan Zolan, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Pazar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Şahin, tesisin su sıkıntısını çözen Büyükşehir DESKİ’ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin bölgenin tüm temizlik işleri ile de yakından ilgilendiğini anlattı. DTB Başkanı Tefenlili ise, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen tüm pandemi tedbirlerini aldıklarını vurgulayarak, “Halkımız daha güvenli alışveriş yapsın ve dini vecibesini rahatlıkla yerine getirsin diye Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımız Osman Zolan’ın bizlere çok büyük destekleri var. Bizim isteğimiz hem yetiştiricilerimiz memnun olsun hem alıcılarımız” dedi.

“Güzel bir proje burası ve Türkiye’ye örnek bir proje”

DTB Canlı Hayvan Pazarı’nın Denizli’nin güzel eserlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizli Ticaret Borsamızın yapmış olduğu, bizlerin de Büyükşehir Belediyesi olarak desteklediğimiz güzel bir proje burası ve Türkiye’ye örnek bir proje. DTB işletme anlamında da en üst düzeyde hassasiyet gösteriyor. Ülkemizin ve şehrimizin dört bir tarafından buraya getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrolleri yapılıyor, gerek hijyen gerekse sağlık anlamında en üst noktada hassasiyet gösteriliyor" dedi.

“Canlı Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı boyunca açık”

Canlı Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı boyunca açık olacağını duyuran Başkan Zolan, “Biz hem esnafımıza hayırlı işler dilemeye, hem de hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik etmeye geldik. Burası kurban almak için güzel bir ortam ve kimsenin aldatılmasının söz konusu olmadığı bir canlı hayvan pazarı. Ben vatandaşlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Denizli Ticaret Borsası Başkanımız İbrahim Tefenlili başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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