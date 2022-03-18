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Çanakkale Zaferinin 107. yılı saygı ve minnetle anıldı

Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıldönümü Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle anıldı.

DENİZLİ 18.03.2022, 18:00
Çanakkale Zaferinin 107. yılı saygı ve minnetle anıldı

Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıldönümü Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Zaferinin 107. Yılı dolaysıyla Denizli’de anma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, 11 ’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Hasan Okçay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, protokol üyeleri, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri şanlı zaferin 107. yılı kapsamında düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile program başladı.

“Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıldönümünü kutluyorum”

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Bugün bağımsızlık mücadelemizi Çanakkale Zaferi’yle azim, çaba ve fedakârlıkla taçlandırışımızın 107’nci yıldönümünü kutluyoruz. Bu büyük zafer, hepimize kutlu olsun. 18 Mart, Türk tarihinin en şanlı sayfalarından birini oluşturmaktadır. Türk milleti, 18 Mart 1915’te Seddülbahir’de, Anafartalar’da ve daha pek çok cephede büyük bir inanç ve imanla Çanakkale Zaferi’ni kazanmıştır. Büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi, kuşkusuz sadece bir askeri harekât ve muharebe olayı olarak kabul edilmemelidir. Bu eşsiz zafer, her şeyden önce Türk milletinin var oluş mücadelesinin büyük timsalidir. Atatürk’ün “Türk, öğün, çalış, güven.” sözünden hareket ederek çalışmaktan asla ödün vermemekteyiz. Ülke bütünlüğümüzü her şart ve koşulda birlik ve beraberlik ruhuyla korumaktayız. Yakın tarihimizin en kara olaylarından biri olan 15 Temmuz’un, bu birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf edildiğini asla unutmamaktayız. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro sahnelendi. Program bitiminde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Denizli Valisi Yardımcısı Abdullah Etil ve diğer protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

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