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Can dostlar için anlamlı protokol

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Sokak Hayvanları Günü’nde anlamlı bir protokole imza attı. Can Dostlarımız PAÜ’lü Gençler ve Büyükşehirle El Ele adlı proje ile kampüs içinde bulunan can dostlara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilecek. Başkan Zolan, gençlerle sokak hayvanlarının buluşacağı projede PAÜ’ye ’Zeytin’ adlı bir köpek hediye etti.

DENİZLİ 05.04.2022, 10:28
Can dostlar için anlamlı protokol

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Sokak Hayvanları Günü’nde anlamlı bir protokole imza attı. Can Dostlarımız PAÜ’lü Gençler ve Büyükşehirle El Ele adlı proje ile kampüs içinde bulunan can dostlara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilecek. Başkan Zolan, gençlerle sokak hayvanlarının buluşacağı projede PAÜ’ye ’Zeytin’ adlı bir köpek hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile anlamlı bir protokole imza attı. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ile Prof. Dr. İbrahim Kısaç, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Kutluhan kampüste de can dostlar olduğunu, göreve başladığı günden beri onları yakından takip ettiklerini söyledi. Bu takibin daha nitelikli, duyarlı ve itinalı olması için bu imzaların çok önemli olacağını ifade eden Prof. Dr. Kutluhan, protokolün şimdiden hayırlı olmasını diledi. Başkan Zolan’ın sokak hayvanları konusundaki katkılarının PAÜ tarafından takdirle karşılandığını belirterek, kendisine teşekkür eden Prof. Dr. Kutluhan, sokak hayvanları için ar-ge çalışmaları, mama üretimi gibi her türlü projeye imkan sağlayacaklarını, bunun için Teknokent’in, bilimsel araştırma projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, “Çünkü onlar için ne yapsak azdır. Onların verdiği sevgiyi anladıktan sonra onlardan vazgeçme şansınız yok” diye konuştu.

“Türkiye’de örnek bir tesis yaptık”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardan beri sokak hayvanları için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan ise, “Türkiye’de örnek diyebileceğimiz Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı inşa ettik. Artık sokak hayvanlarımız hastalandığında, yaralandığında, tedaviye ihtiyaç duyduğunda veterinerlerimiz ve tıbbi cihazlarımızla merkezimizde tedavi etmeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bizim yaptığımız, ortaya çıkan bir sorunu toparlamak. Esas yapılması gereken ise can dostlarımızı sahiplenmektir” diye konuştu.

“Gençlerimizi sokak hayvanları ile buluşturmalıyız”

“Bu dünya sadece insanlara ait değil, onlar bizim can dostlarımız” diyen Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün güzel bir protokolün altına imza atacağız. Rektörümüze göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kampüs içinde de can dostlarımız var. İnşallah onlara birlikte sahip çıkacağız. Bunun ötesinde sevgili gençlerimizi de sokak hayvanlarımızla buluşturmamız gerekiyor. O daha önemli”

Hayvanların çok duygusal olduğunu ve sahiplenirken iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Sahiplenmek istiyorsanız Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezimize gelebilirsiniz. Orada çok güzel canlarımız var. Eğer kararınız değişirse tekrar bize teslim edebiliyorsunuz. Yeniden sokağa atılmaması, terk edilmemesi için böyle bir uygulamaya geçtik” dedi.

“Zeytin” yeni yuvasını çok sevdi

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri anlatan bir sunum yaptı. PAÜ’den Doç Dr. Uğur Sönmezoğlu da Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOHSAM) hakkında bilgi verdi. Daha sonra "Can Dostlarımız PAÜ’lü Gençler ve Büyükşehirle El Ele" protokolü Başkan Zolan ve Prof. Dr. Kutluhan tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından Başkan Osman Zolan, köpek kulübesi ve mama istasyonu sertifikalarını Prof. Dr. Muhammet Ensar Yeşilyurt, Prof. Dr. Efe Akbulut, Prof. Dr. Yunus Arslan, Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç’a verdi. Başkan Zolan, Rektör Prof. Dr. Kutluhan’a PAÜ’nün sahiplendiği “Zeytin” adlı köpeğin kimlik kartını teslim etti. Başkan Zolan ve Prof. Dr. Kutluhan daha sonra Zeytin’i bir süre severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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