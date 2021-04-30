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Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini jandarma buldu

Denizli’nin Çal ilçesinde Ramazan gününde 75 yıllık caminin hoparlörleri ve cihazları çalınmasının ardından Jandarma yaptığı çalışmada hoparlörleri buldu.

DENİZLİ 30.04.2021, 09:53
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Caminin çalınan vaaz hoparlörlerini jandarma buldu

Denizli’nin Çal ilçesinde Ramazan gününde 75 yıllık caminin hoparlörleri ve cihazları çalınmasının ardından Jandarma yaptığı çalışmada hoparlörleri buldu.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 75 yıl önce yapılan Belevi Mahalle Camisinde Ramazan gününde hırsızların hedefi oldu. Camiye gelen kişi veya kişiler tarafından camii içerisinde bulunan hoparlörler ve ses cihazları çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesiyle birlikte muhtar Mustafa Yanık jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma çevrede yaptığı çalışmaların sonucunda caminin 100 metre yakınında üzeri branda ile kapalı şüpheli bir nokta tespit etti. Brandanın altından caminin hoparlörleri çıktı. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri caminin imamına haber vererek geriye teslim etti.

Jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.
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