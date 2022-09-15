Çameli’ye can suyu olacak yeni bir gölet yapılacak

Denizli’nin Çameli ilçesinde proje ihalesi gerçekleştirildiği duyurulan yeni gölet, kentin tarımı ve doğal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçeye bağlı Gökçeyaka Mahallesi’nde inşa edilecek yeni göledin proje ihalesinin gerçekleştirildiği müjdeledi. Göledin tamamlanmasından sonra mahallenin geleceğini şekillendirdiğini hatırlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tarımsal alanda da gelişme kaydedeceğini söyledi. Arslan, “Yapılan göletler bölgenin ekonomik yapısını değiştirdiği gibi tarımsal değişikliğin yapılmasına neden olacak. İlçemizde sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız” dedi.

“İlçe halkımıza müjdeler vermeye devam edeceğiz”

İlçe tarımı ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacak olan projeye katkı sunanlara teşekkür eden Başkan Arslan, “Gölet çalışmaları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman İşleri Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça‘ya ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ederim. İlçe halkımıza müjdeler vermeye devam edeceğiz. İlçemize ve Gökçeyaka Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.