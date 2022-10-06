Çameli’nin turizm ve ekonomik potansiyeli sempozyumun ikinci gününde ele alındı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen Çameli Sempozyumu, 2. gününde Pamukkale Üniversitesi’nde devam etti.

5 ile 8 Ekim 2022 tarihlerinde 4 gün boyunca devam edecek olan Çameli Sempozyumu, 2. gününde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde devam etti. Yoğun ilgi gören sempozyumda akademisyenler söz alarak ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri hakkında konuştular.

“Şu an 150’nin üstünde endemik 600’ün üzerinde diğer bitki türlerinin olduğu keşfedildi”

Sempozyumun 2. günü ile ilgili bilgi veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Sempozyumun 2. günü çok verimli bir şekilde devam ediyor. Ben başta kongre merkezimizde destekleri nedeniyle rektörümüz Ahmet Kutluhan’a teşekkürü bir borç biliyorum. 2. günümüzde de bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmaları dinleme fırsatımız oldu. Turizm potansiyeli ve kuş türleri hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ikinci günde, hem bilim insanlarımızı şaşırtan hem de bizleri şaşırtan verilere ulaşma fırsatımız oldu. Yapılan çalışmalar henüz 1 yıllık olmasına rağmen çalışmalarımızı Ege Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Orman Bakanlığı devam ettirecek. Bu türlerin daha da fazlalaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Şu an 150’nin üstünde endemik 600’ün üzerinde diğer bitki türlerinin olduğu keşfedildi. Endemik türlerin 200’ün üzerine çıkacağını düşünmekteyiz. Baktığımız zaman bu rakamlar Denizli ortalamasının çok üzerinde. Daha önce bu konular üzerine çalışmalar yapılmadığı için hem bilim adamlarımız hem de bizler gelen sonuçları şaşkınlık içerisinde karşılıyoruz. Beklentilerimizin çok daha üzerinde verilere ulaşmış durumdayız. Sempozyumumuz bu çerçevede amacına ulaşır şekilde ilerliyor. Sadece kültürü ve coğrafyası değil her açıdan Çameli’nin bilimsel dokümanlarını ortaya çıkarıyoruz. 55 bildirimiz var hepsi de birbirinden kıymetli. Bugün 2. günün bildirileri de çok verimli bir şekilde devam ediyor. Yarın 3. günümüzde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yarın ki etkinliğimiz ise çift salon olacak şekilde devam edecek. Tüm Çamelili ve Denizlili vatandaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Amacımız Çameli’yi dünya çapında tanılan bir ilçe haline getirmek. Çünkü ilçemizin bu potansiyele sahip olduğunun farkındayız" dedi.