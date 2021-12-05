Çameli’nin mağaraları ekolojik turizme destek verecek

Denizli’nin Çameli ilçesinde doğa turizmi için yapılan Taş Konaklardan sonra ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde girişimci Ahmet Eriş, tarafından yaptırılan Bağevleri’de ekolojik turizme katkı sağlıyor. Bağevleri yakınlarında bulunun ormanlık alan doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere olanak sunarken, ormanın içinde bulunan mağaralarda doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde doğa ve eko turizmle ilgili yatırımlara devam ediliyor. Girişimci Ahmet Eriş tarafından Elmalı Mahallesi’nde yapılan Bağevleri de ekolojik tatil için imkan sunuyor. Mahalle yakınlarındaki ormanlık alan doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin uğrak yeri olurken, ormanlık alanda bulunan mağaralarda doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Tarihi olarak eskiden beri bilinen"

Yatırımcı Ahmet Eriş, bölgenin coğrafi yapısıyla ekolojik tatile en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi. Ahmet Eriş, ‘Bu bölgede doğdum, buralarda ekolojik yatırım ve oteller evler yapıyorum. Burada da bölgeyi korumak için, arkadaşların sayesinde bu tür yerleri koruma altına aldırdık. Burada on, on beş tane mağara var, bu bölgede. Çobanların kullandığı, tarihi olarak eskiden beri bilinen. Burası ‘Çatalin’ üç tane mağara var. Altlı üstlü iki kat. Daha ileride ‘Yemişlin’ mağarası var. Orada yarasalar, baykuşlar var. İçinde su olduğu için hayvanlar orayı kullanıyor. Bekilli’nin ini var daha ileride bir sürü mağara var. Küçüklü büyüklü, bölge olarak coğrafi olarak çok güzel bir yer. Yerleşim alanına da yakın. Şu anda ormanımızla ekolojik yürüme yolları, barınaklar bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizde bu konuda iyi. Herkes burada köyüne mahallesine sahip çıkıyor. Esnaf olarak herkes burada doğa bozulmasın turizme kazandıralım diye el birliği ile çalışıyoruz” dedi.