Çameli’nin lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce ekilen lavantalar yeni yaz sezonuna hazırlanırken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlasında çiçeklerin açması bekleniyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 2016 yılında Gürsu Mahallesinde Salih Akyol’a ait 30 dönüm araziye dikilen lavantalar bahçesiyle güzelliğini sergiliyor. Henüz lavantalar çiçek açmazken yaz mevsiminde renklerine bürünmeye hazırlanıyor. Binlerce lavantanın çiçek açması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Lavanta bahçelerine gelen turistler anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektiriyor. Akyol, her yıl 2 ton ürün topladığını ve toplanan ürünleri Isparta’ya pazarlayarak, bütçesine katkıda bulunuyor. Her yıl fiyat değişikliğinin yaşandığı lavantaların hasadının yapılmadan önce bahçeyi ücretsiz olarak ziyaret eden vatandaşların ve turistlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Şu günlerde yeşillikle kaplı lavanta bahçesi kısa süre sonra çiçek açması ile birlikte mor renge bürünerek vatandaşları ağırlayacak.