Çameli’nin kadınlara yönelik projeleri ödül getirdi

Çameli Belediyesi, 7. Akdeniz Belediyecilik Proje yarışmasında Kadınlar Gelişiyor Projesi ile ödül kazandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7. Akdeniz Belediyecilik Proje yarışmasında Çameli Belediyesi, Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde Kadınlar Gelişiyor Projesi ile ödül kazandı. Antalya Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis üyesi Fethi Uğur törene katıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli’ndeki kadınlarımıza dokunabilecek çok önemli projeler gerçekleştirdik. Kadınların ekonomilerine katkı sağlamaları için kendilerini geliştirebilecekleri, girişimciliklerini destekleyecek projelerle Kadınlar Gelişiyor Projesi yarışmaya katılarak 3. oldu. Çünkü Çameli kadının gücüne ve başarısına yürekten inanan, her daim ve her koşulda kadına destek olan bir Belediye tarafından yönetilmektedir Çameli’nde bütün kadınların ekonomik hayata ve ev ekonomisine katkıda bulunabilmeleri adına evlerinde ürettikleri ürünleri üretici kadın stantlarında satabilmeleri noktasında desteklerimizi sunuyoruz” dedi.