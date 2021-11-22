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Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü

Denizli’nin Çameli İlçesinde belediye tarafından Taş Konaklarda ‘Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya katılan şefler ve bloggerler Çameli’nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı ve tarhanasından yardımcı malzemeleri de kullanarak 40 dakikada yemek yaptı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Şef Damla Demirtaş ve blogger in Ersin Köktaş’ın yaptığı ‘Tiftik alabalık tarhana sos ve fasulye püresi’ yemeği birinci seçildi. Yemeği hazırlayan şefe ağırlığınca ilçenin ünlü kuru fasulyesi hediye edildi.

DENİZLİ 22.11.2021, 10:25
Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü

Denizli’nin Çameli İlçesinde belediye tarafından Taş Konaklarda ‘Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya katılan şefler ve bloggerler Çameli’nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı ve tarhanasından yardımcı malzemeleri de kullanarak 40 dakikada yemek yaptı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Şef Damla Demirtaş ve blogger in Ersin Köktaş’ın yaptığı ‘Tiftik alabalık tarhana sos ve fasulye püresi’ yemeği birinci seçildi. Yemeği hazırlayan şefe ağırlığınca ilçenin ünlü kuru fasulyesi hediye edildi.

Denizli’nin Çameli ilçesinin meşhur lezzetleri, şeflerin elinde damak çatlatan yemeklere dönüştü. Belediye tarafından yaptırılan Taş Konaklar da bu yıl il k kez ‘Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya Şef Caner Aydoğan blogger Zehra Tekin Dörteri, Şef Damla Demirtaş, blogger Ersin Köktaş, Şef Halef Noyan blogger Reyhan Bişkin ile birlikte ilçenin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı ve tarhanasını ana ürün, yardımcı ürünlerle birlikte 40 dakikada iki farklı yemek yaptı. Yarışmanın jürisi Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İşletme Müdürü Ahmet Sağdıç hijyen, tabaklama, sunum lezzet üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışmada şef Damla Demirtaş ile brogger Ersin Köktaş’ın yaptığı ‘Tiftik alabalık tarhana sos ve fasulye püresi’ yemeği birinci seçildi. Ödül olarak şef Damla Demirtaş’a ağırlığınca ilçenin meşhur kuru fasulyesi hediye edildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yarışmada dereceye giren yemeklerin Taş Konaklarda ve ilçede faaliyet gösteren aile restoranların menülerine ekleneceğini söyledi.

Çameli’nin güzelliklerine gastronomi de eklenecek

Çameli nin güzelliklerinin yanına gastronominin de ekleneceğini yarışmanın düzenlenme amaçlarından birinin de bu olduğunu anlatan Başkan Arslan, ‘2015 de Kalkınma Bakanlığımızın ve Güney Ege Kalkınma Ajansımızın destekleriyle Çameli deki yayla turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Çameli’nin turizm merkezi haline getirilmesiyle ilgili çalışmalardan bir tanesi taş konaklardayız. Bu gün arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yapmışlar Türkiye nin değişik noktalarından şeflerimiz, bu gün geldiler. Burada Çameli’nin özellikle yöresel tatları Çameli tarhanasıyla başlayıp, Çameli’nin alabalığı ve ceviziyle şeflerimiz güzel yemekler yapacak. Bizde onlara naçizane notlar vereceğiz. Ama görüyoruz ki şeflerimiz zaten bu işte maharetliler. Önemli olan Çameli’nin balığıyla Çameli’nin tarhanasıyla yöresel ürünleriyle nasıl bir yemek yapabiliriz bu beğenilen yemeklerde taş konaklarda Elmalı yöresinde çok güzel restoranlarımız var. Oradaki restoranlarda Türkiye den farklı olarak, nasıl bu yemek tatlarını verebiliriz bunu peşindeyiz. Çameli kuru fasulyesi. Lezzetiyle boyutuyla tescili veren Sanayi Bakanlığımızın da on dakikada pişebilen kuru. Çok lezzetli olduğunu iddia ediyoruz. Sulanabilir alanların artmasıyla kuru fasulye üretiminin artmasıyla belediyemizin projeleri var. Geçen yıllarda ücretsiz, tescilli tohumun dağıtımının yapılmasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Çameli’ye gelen yerli yabancı turistlerimiz Çameli kuru fasulyesini bildikleri için, yöresel lezzetlerle pişmiş kuru fasulyeyi tatmak istiyor. Tüm işletmelerimizde kuru fasulye ikramımız var. Biz arkadaşlarımıza da kuru fasulyemizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.

"Dünyaya alabalık gönderiyoruz"

Çameli’nde üretilen alabalığın dünyaya ihraç edildiğini belirten Başkan Arslan, "Önemli olan kendi yöresel ürünlerimizi dünya mutfağında çok değişik yemekler var ama bizim buradaki maksadımız Çameli’nin tarhanasını bulgurunu Çameli’nin katmerini Çameli’nin yemeklerini buraya Denizli den Muğla dan gelen arkadaşlarımız Çameli’nin doğal ürünleriyle kahvaltı yapmak için yemeklerini yemek için alabalığını tatmak için, biz çok iddialıyız, şeflerimizden bir tanesi de Karadenizli, Karadeniz’den sonra en iddialı alabalık üreticisiyiz. Oda Çameli alabalığını tattığını gerçekten çok güzel, Karadeniz e benzer Karadeniz in bazı noktalarıyla yarışabilecek şekilde olduğunu söylediler. Biz Denizli’nin en büyük balık üreticisi ilçesiyiz. 92 ruhsatlı balık çiftliğimiz var. Çameli den Avrupa başta olmak üzere Amerika, Japonya ya kadar alabalık flato gönderebiliyoruz. Bunlara dikkat çekmek için onlarla ilgili değişik yemekler yapmak için bugün, burada güzel bir organizasyon yapıyoruz ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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