Çameli’nin 4 mevsimini en iyi anlatanlar kazanıyor

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen “Çameli’nde Dört Mevsim” konulu resim yarışmasında, ilçeyi en iyi anlatanlar ödüllendirilecek.

Çameli Belediyesi, “Çameli’nde Dört Mevsim” konulu resim yarışması düzenliyor. Çameli ilçesi sınırları içerisinde yer alan, ilçenin 4 mevsim resimlerin dahil olacağı ödüllü yarışma sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz aylarını konu alan 4 etaptan oluşuyor.

Başvuruların bugün itibariyle başladığı yarışma için son katılım tarihi 05 Ağustos 2022 saat 17.00 olarak belirlendi. Yarışmacılar resimlerini 05 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar “Çameli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:31 Çameli / Denizli adresine gönderebilecekleri ya da elden teslim edebilecekleri kaydedildi. Yarışmanın detaylarına ve başvuru formuna ise Çameli Belediyesi’nin internet sitesi www.cameli.bel.tr ilan ve duyurular bölümünden ulaşabiliyor.

Şimdiden tüm katılımcılara başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu yarışmayı Çameli’nin bulunan doğal güzellikleriyle özdeşmiş bölgemizin dört iklimsel mevsiminin ayrı ayrı güzelliklerini yansıtmak, yaşam, doğal, tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenledik. ‘4 Mevsim Çameli’ isimli fotoğraf yarışmasında yaş şartı yok herkes, katılabilir. Tüm katılımcılara başarılar dileriz” dedi.