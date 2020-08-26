Çameli’ne otoban gibi yollar yapılıyor
DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN KIZILYAKA MAHALLESİNE GİDEN YOLDA İKİNCİ KAT ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI.
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından Kızılyaka Mahallesine giden yolda ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.
Kızılyaka yolu, Çameli ilçesinde trafiğin en yoğun yaşandığı yollardan biri konumunda bulunuyor. Bu yolda, yoğunluk ve yolun dar olması nedeniyle sık sık bozulmalar oluşuyor. Yolun genişletilmesinin ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesini katkıları ve Çameli Belediyesi tarafından iki kat asfalt çalışması gerçekleştirildi.
“Bugün değil yarın için çalışıyoruz”
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Gerek, “Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar mahallelerimizde teveccühle karşılanıyor. Çameli’miz her şeyin en iyisine layık. Vatandaşlarımız bu güzel hizmetlere kavuşmasından büyük mutluluk duyuyorum. İlerde istenilen bütün yollar asfaltlanmış olacak Asfalt Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi.
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